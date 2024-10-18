В Севастополе начинается отопительный сезон

Сегодня на заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева приняли постановление о начале отопительного сезона.

Поручил коллегам начать процесс подачи тепла в социальные объекты — школы, садики, больницы, дома престарелых уже на выходных, потому что потребуется 2-3 дня, чтобы система заполнилась теплоносителем, и тепло поступило в здания — следовательно, к началу следующей недели в соцучреждениях уже должно быть тепло, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора.

Следом начнется подключение жилого фонда. К 25 октября тепло должно поступить в дома.

По нормативам отопление включают, когда среднесуточная температура на протяжении пяти дней подряд ниже +8 градусов, но из-за особенностей климата, ветров и сильной влажности, ежегодно мы начинаем отопительный сезон раньше, – уточнил глава города.

Напомним, ранее коммунальные службы уже проверили готовность к зимнему сезону жилого фонда, социальных объектов и котельных. Запас твердого топлива для котельных также полностью сформирован.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя