В Севастополе начислены первые выплаты ветеранам ко Дню Победы

Сегодня севастопольским ветеранам начислены первые выплаты ко Дню Победы. В 2022 году на эти цели направят более 74 млн. рублей, из которых 56,3 млн. – ветеранам, 18 млн. – детям войны. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он отметил, что выплаты в размере от 7 до 50 тысяч рублей получат 7 066 ветеранов, включая представителей категорий, приравненных к ним, в том числе жителей осажденного Севастополя. В частности, по 50 тысяч рублей выплатят более 100 инвалидам и участникам Великой Отечественной, больше 18 тысяч детей войны получат по 1 тысяче рублей.

Несмотря на особенности текущей экономической ситуации, выплаты мы решили сделать заранее. Подчеркну, это региональные выплаты. Будет еще дополнительная выплата от Правительства Москвы по 6 тысяч рублей. Мы планируем, что ее получат 2 263 ветерана, — рассказал глава города.

Кроме того, в преддверии 9 мая ежегодную выплату инвалидам и участникам Великой Отечественной войны направит Пенсионный фонд России. Традиционно вместе с апрельской пенсией бывшие фронтовики получат из федерального бюджета по 10 тысяч рублей. Согласно указу Президента, средства выплатят 86 севастопольцам, среди них 68 участников и 18 инвалидов Великой Отечественной войны.

Получить пенсию и ежегодную выплату можно будет в отделениях почтовой связи с 4 по 25 апреля в соответствии с графиком.

Напомним, в прошлом году Президент России Владимир Путин поддержал предложение губернатора Михаила Развожаева о присвоении статуса ветеранов жителям осажденного Севастополя. Ветераны тогда назвали это решение восстановлением исторической справедливости.

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