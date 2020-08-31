В Севастополе начнёт работу молочная кухня. Как получить направление на питание?

Молочная кухня в Севастополе начнёт работать 1 сентября. Творог, кефир и молоко бесплатно будут выдаваться с 8.00 до 12.00 с понедельника по субботу в четырех государственных пунктах выдачи (возможно, в дальнейшем время выдачи продуктов будет продлено до 14.00):

ул. Адмирала Юмашева, 19-Г (детская поликлиника No 2),

ул. Ленина, 34,

ул. Адмирала Макарова, 31,

пр-т Генерала Острякова, 211 (на территории ГБУЗС «Городская больница No 5 – «ЦОЗМиР»).

Кроме того, создано 20 дополнительных точек выдачи молочной продукции в сети магазинов «Милка», которые работают с 08.00 до 20.00 без выходных.

Проработан и вопрос доставки молочной продукции в села Севастополя с помощью мобильных пунктов выдачи. На сайте департамента здравоохранения появится график посещения сел — с учетом выданных рецептов, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатор города Марию Литовко.

По словам чиновника, поскольку на территории Крымского полуострова не производят продукцию, которая отвечает особым требованиям молочных кухонь, молокопродукты будет поставлять один из известных российских производителей.

Вторым этапом данной задачи мы ставим перед собой цель реализовать в Севастополе совместно с АО «Росагролизинг» инвестиционный проект по строительству молочно-товарной фермы, а затем завода по переработке молока для изготовления продукции для раннего возраста, — заявила Мария Литовко.

Ориентировочный объем инвестиций в проект фермы оценивается в 800 млн рублей. Планируется, что инвестиции окупятся за счет длительного госзаказа.

В течение следующего года будет реализовываться этот проект. Потенциальный инвестор есть. Сейчас ведется тщательная проработка самого проекта, — отмечает вице-губернатор Севастополя.

По словам директора Департамента здравоохранения Севастополя Сергея Шеховцова, творогом, кефиром и молоком будут бесплатно обеспечивать детей в возрасте до года, и детей до трех лет из многодетных и малоимущих семей, а также детей-инвалидов. На сегодняшний день это около 4,5 тыс. детей, включая 2,9 тыс. ребятишек льготной категории. Питание будет выдаваться раз в неделю в любой удобный для родителей день.

Чтобы получить питание, родителям надо заполнить заявление в поликлинике по месту прикрепления.

В поликлинике, за которой закреплен ребенок, врач выдает бланк заявления. Оно формируется автоматически на основании данных занесенных в амбулаторную карту — эти данные есть в нашей медицинской информационной системе. После этого, если нет противопоказаний, врач выдает направление на получение молочной продукции, — пояснил Сергей Шеховцов.

Кроме того, заявление можно будет подать через портал Госуслуги. Оно будет рассматриваться в течение трех дней.

Молочные продукты, заявил врио губернатора Михаил Развожаев, должны получать все дети до года, которые постоянно проживают в Севастополе:

Даже если ребенок не стоит на учете, не имеет регистрации – отказывать нельзя.