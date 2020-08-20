В Севастополе начнётся прививочная кампания против гриппа

Прививочная кампания против гриппа в Севастополе начнётся 1 сентября и может продлиться до декабря.

Эпидемический период гриппа и ОРВИ, осенне-зимне-весенний период 2020-2021 начинается с 1 сентября 2020 года и закончится в середине мая 2021 года. Вакцинальная кампания также начинается с 1 сентября и обычно длиться до 1 ноября, но с учетом особенностей нашего климата, бывают ситуации, когда этот период продлевают до 1 декабря. Такая практика присутствует в южных регионах нашей страны. В Севастополе мы так же неоднократно продлевали кампанию вакцинации. Очень плохо, что у нас присутствует фактор, когда люди находятся на отдыхе и не хотят тратить время на прививки, весь сентябрь и октябрь идет раскачка. Чем раньше сделать прививку от гриппа, тем лучше, – цитирует пресс-служба городского Центра лечебной физкультуры, спортивной медицины и медицинской профилактики главу ведомства Сергея Грыгу.

По словам специалиста, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения и Роспотребнадзора в этом году ожидается циркуляция таких штаммов, которых ранее на территории России не было. Вакцина даёт возможность организму выработать иммунитет против гриппа на 8-9 месяцев.

Я настоятельно рекомендую, как только с 1 сентября начнется вакцинальная кампания против гриппа, привиться против гриппа и пневмококковой инфекции. Это будет первый этап защиты, а как только появится вакцина от CОVID-19, привиться от коронавируса. При этом мы понимаем, что, скорее всего, вакцина появится в достаточном количестве для массовой вакцинации не раньше, чем в январе. Это очень приблизительная дата, – подчёркивает эпидемиолог.