В Севастополе начнут принимать заявления на региональные «школьные» выплаты

В Севастополе с 16 августа органы социальной защиты начнут приём заявлений на получение единовременной денежной выплаты к новому учебному году и компенсации за покупку школьной формы. Такая региональная мера поддержки предусмотрена для учеников из многодетных и малообеспеченных семей.

Размер денежной выплаты в этом году составляет 1 480 рублей, а на каждого школьника из многодетной семьи дополнительно будет выплачена компенсация за школьную форму, но не более 3,5 тыс. рублей. С этого года севастопольцы смогут оформить школьные выплаты и через отделения МФЦ, — цитирует пресс-служба заместителя начальника управления соцобеспечения департамента труда и социальной защиты населения Евгению Пытько.

По словам специалиста, такая помощь многодетным и малообеспеченным семьям предоставляется по критерию нуждаемости. Среднедушевой доход семьи не должен превышать два прожиточных минимума для получения компенсации за школьную форму, и полтора – для выплаты к новому учебному году.

Выплаты предоставляются на каждого ребенка, посещающего общеобразовательные учреждения Севастополя. Таким образом, на каждого школьника семья сможет получить до 4 980 рублей. Заявления будут приниматься до 1 ноября», — подчеркнула заместитель начальника управления.

Поддержка семей, в которых воспитываются школьники, осуществляется за счет средств бюджета Севастополя. В этом году на эти цели предусмотрено 12,5 млн рублей, выплаты получат около 5 500 детей. В 2020 году такую финансовую помощь получили 5 124 школьника.

Напомним, со 2 августа по поручению Президента отделением Пенсионного фонда по Севастополю осуществляется также школьная выплата в размере 10 тысяч рублей. Средства уже получили более 54 тысяч детей.