В Севастополе начнут строить очистные сооружения «Южные»

О том, что КОС «Южные» начнут строить в течение месяца, стало известно по итогам совещания во вопросам реализации в Севастополе проектов ФЦП под руководством вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина.

Я хочу добавить, что вопрос с очистными — очень нехорошая ситуация. Сегодня мы еще раз все посмотрели и решение приняли. В течение ближайшего месяца подрядчик выйдет на строительство. Я сам лично буду курировать этот вопрос, я его поставил на особый контроль. В рамках штаба, в рамках ФЦП мы будем контролировать строительство этого объекта. Я уверен, что в ближайшее два-три года КОС «Южные» будут построены, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Марата Хуснуллина.