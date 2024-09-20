В Севастополе начнёт работу школа-иконописная мастерская «Древний Херсонес»

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С тегами: религии в Крыму
Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:07 20.09.2024
По благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, 22 сентября в Севастополе начнет работу иконописная мастерская «Древний Херсонес». Руководитель школы – известный иконописец, монах Никита (Гашев). 15 сентября прошел творческий экзамен, по итогам которого экспертный совет выбрал кандидатов, которые будут обучаться в мастерской.
Главное вступительное испытание – экзамен по художественному мастерству: написание портрета с натуры в любой технике, – рассказал насельник Свято-Владимирского Херсонесского мужского монастыря иеромонах Рафаил (Попов).
Всего в иконописную школу подали заявки 60 человек. На экзамен пригласили 22-х, десятеро из них продолжат обучение в школе-мастерской. Все кандидаты имеют художественное образование и опыт работы. Возраст художников – от 26 лет и старше.
После творческого испытания руководитель мастерской, монах Никита (Гашев) провел с абитуриентами собеседование.
Строгих критериев отбора нет. Главное – желание, высокая мотивация, а также владение различными техниками художественного мастерства, необходимыми иконописцу, – уточнил иеромонах Рафаил (Попов).
Окончательные итоги творческого экзамена будут подведены в течение трех дней.
Занятия в мастерской – бесплатные. Помимо изучения техники иконописи, теории и практики, в программе обучения запланированы беседы по ряду богословских тем, встречи с экспертами и преподавателями духовных дисциплин, познавательные экскурсии, посещение богослужений. Планируется и проведение выставки работ выпускников.
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С тегами: религии в Крыму
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