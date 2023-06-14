В Севастополе наградили лучших предпринимателей минувшего года

К 240-летию города в Севастополе открыли выставку-ярмарку местных производителей и впервые наградили победителей конкурса «Лучший предприниматель – 2022». Мероприятия организованы центром «Мой бизнес», который действует в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Конкурс «Лучший предприниматель» в этом году проводится впервые. Заявки на участие в нем подали 46 представителей бизнеса. Победителей оценивали по результатам работы за 2022 год по следующим критериям: рост выручки, увеличение численности сотрудников и размер их заработной платы за этот же период. Отдельная номинация – «Успешный старт». В ней выбирали лучших субъектов малого и среднего предпринимательства, которые ведут свою деятельность от одного года до двух лет.

Ключевая цель конкурса – популяризация образа успешного предпринимательства в Севастополе. Победителями стали сильные компании, которые развивают бизнес и вносят существенный вклад в экономику региона. Конкурс – это признание результата их работы и успеха! – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора центра «Мой бизнес» Наталию Борисову.

Победителей конкурса «Лучший предприниматель» определила комиссия в пяти номинациях. Церемония награждения прошла сегодня в центре «Мой бизнес» при поддержке банка ПСБ. Победителям вручили дипломы и памятные призы от организаторов и партнеров конкурса.

Максимальное количество баллов набрали компании:

в номинации «Успешный старт» — ООО «КР Инжиниринг»;

в номинации «Лучший предприниматель в сфере сельского хозяйства 2022 года» — КФХ «Виноградарь»;

в номинации «Лучший предприниматель в сфере услуг 2022 года» — ООО «Транспортная компания «Сокол»;

в номинации «Лучший предприниматель в сфере торговли 2022 года» — ООО «Аквакрым»;

в номинации «Лучший предприниматель в сфере производства 2022» — ИП Перфильева Виктория Геннадьевна.

Фабрика RATTECO ведет свою деятельность с 2020 года. Поставки осуществляет по всей стране – от Камчатки до Магадана. Сейчас у нас трудится более 20 сотрудников, действуют 4 цеха и шоу-рум. Не останавливаемся на достигнутом – в планах наращивание производственных мощностей, увеличение штата сотрудников и открытие новых цехов, как по производству мебели, так и полиротанга, — отмечает победительница конкурса «Лучший предприниматель – 2022» Виктория Перфильева.

Выставка-ярмарка открылась в День города в торгово-развлекательном комплексе «Муссон». Свою продукцию презентовали 20 предпринимателей и самозанятых. Среди них производители сувенирной продукции, косметики, игрушек, украшений ручной работы, ремесленных изделий с художественной росписью по дереву и из художественной керамики. Возможность заявить о себе предпринимателям предоставил центр «Мой бизнес», который взял на себя все расходы по организации мероприятия.

Подобные ярмарки помогают в продвижении моего дела, моего бренда. Неоднократно принимала участие в подобных мероприятиях, благодаря им налаживаем новые контакты, появляются новые клиенты. Растет узнаваемость продукции, — говорит производитель натуральной косметики Анна Кирслис.

Выставка-ярмарка «Мой бизнес» в торгово-развлекательном комплексе «Муссон» продлится до 20 июня.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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