В преддверии Дня ветеринарного работника России прошла торжественная церемония награждения лучших сотрудников отрасли в Севастополе. С профессиональным праздником специалистов поздравил первый заместитель губернатора Алексей Парикин.

Ваш труд — не просто работа, это призвание. Ваши знания, навыки и опыт помогают лечить болезни, спасать жизни и приносить радость людям, обеспечивать безопасность животноводческой продукции и сохранять эпизоотическое благополучие Севастополя, — цитирует пресс-служба правительства Севастополя Алексея Парикина.

Ветеринарным специалистам вручили благодарности Министерства сельского хозяйства России, благодарственные письма губернатора и благодарности председателя Законодательного Собрания.

В государственной ветеринарной службе Севастополя сейчас трудятся порядка 150 человек. Ежегодно специалисты ветслужбы проводят 180 тысяч обработок и вакцинаций против заразных болезней животных, более 250 тысяч лабораторных исследований и 500 тысяч ветеринарно-санитарных экспертиз пищевой продукции, – отмечает начальник управления ветеринарии Николай Дмитрив.

Почётное звание «Заслуженный работник ветеринарии города Севастополя» сегодня вручили заведующей лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы Яне Гумуржи.

В сфере ветеринарии я работаю уже более 40 лет. Для меня самое главное в работе – это не допустить возникновения инфекционных болезней животных, передающихся через животноводческую продукцию, провести обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу пищевых продуктов и обезопасить жителей от опасных заболеваний, — говорит специалист.

Напомним, ветеринарная служба Севастополя – одна из старейших в Российской Федерации. В 1881 году, ровно 143 года назад, в городе впервые появилась должность «ветеринарный врач». День ветеринарного работника отмечается в Российской Федерации ежегодно 31 августа. Статус официального государственного профессионального праздника он получил в 2014 году.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя