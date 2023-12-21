В Севастополе наградили молодых учёных

В Севастополе прошло награждение молодых исследователей и разработчиков, принявших участие в региональном этапе конкурса молодых учёных «Шаг в будущее».

Молодёжь и школьники Севастополя впервые принимали участие в российской научно-социальной программе «Шаг в будущее», которая в 2022 году официально стала частью Десятилетия науки и технологий в нашей стране, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Победителями и призёрами в секции «Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего; Математика и информационные технологии» стали:

1 место — Коптелов Максим;

2 место — Близниченко Алексей и Адонин Алексей;

3 место — Алёшкин Дмитрий, Макарова Виктория, Наконечный Дмитрий.

В секции «Естественные науки и современный мир»:

1 место — Максимова Дарья;

2 место — Солодушко Ирина, Левина Наталья, Онникова Анастасия;

3 место — Дербасова Дарья, Спиркина Мария, Мосевнин Кирилл.

В секции «Социально-гуманитарные науки в современном мире»:

1 место — Горелова Алина;

2 место — Лапицкий Артем;

3 место — Коновалова Дарья.

Ребята все молодцы, показали высокий уровень работ. Для того, чтобы город Севастополь достойно выступил на финале конкурса, необходимо ещё раз проанализировать свои работы, учесть замечания членов жюри, а также к каждой подготовить видеоролик, — напутствовал призёров и победителей директор Малой академии наук Сергей Пасеин.

Реализация программы «Шаг в будущее» включена в состав инициативы «Наука побеждать» в соответствии с планом мероприятий Десятилетия науки и технологий, утверждённым распоряжением Правительства РФ. Поддержку выдвижению программы оказали Минобрнауки России, Минпросвещения России, а также комитет Государственной Думы по науке и высшему образованию. Деятельности программы «Шаг в будущее» оказывают неизменное внимание Правительство Российской Федерации, Фонд президентских грантов, Российская академия наук, Российская академия образования, Минобрнауки России, Минпросвещения России, Минобороны России, Россотрудничество, Национальное агентство развития квалификаций.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя