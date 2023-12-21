В Севастополе наградили молодых учёных

В Севастополе прошло награждение молодых исследователей и разработчиков, принявших участие в региональном этапе конкурса молодых учёных «Шаг в будущее».
Молодёжь и школьники Севастополя впервые принимали участие в российской научно-социальной программе «Шаг в будущее», которая в 2022 году официально стала частью Десятилетия науки и технологий в нашей стране, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.
Победителями и призёрами в секции «Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего; Математика и информационные технологии» стали:
- 1 место — Коптелов Максим;
- 2 место — Близниченко Алексей и Адонин Алексей;
- 3 место — Алёшкин Дмитрий, Макарова Виктория, Наконечный Дмитрий.
В секции «Естественные науки и современный мир»:
- 1 место — Максимова Дарья;
- 2 место — Солодушко Ирина, Левина Наталья, Онникова Анастасия;
- 3 место — Дербасова Дарья, Спиркина Мария, Мосевнин Кирилл.
В секции «Социально-гуманитарные науки в современном мире»:
- 1 место — Горелова Алина;
- 2 место — Лапицкий Артем;
- 3 место — Коновалова Дарья.
Ребята все молодцы, показали высокий уровень работ. Для того, чтобы город Севастополь достойно выступил на финале конкурса, необходимо ещё раз проанализировать свои работы, учесть замечания членов жюри, а также к каждой подготовить видеоролик, — напутствовал призёров и победителей директор Малой академии наук Сергей Пасеин.
Реализация программы «Шаг в будущее» включена в состав инициативы «Наука побеждать» в соответствии с планом мероприятий Десятилетия науки и технологий, утверждённым распоряжением Правительства РФ. Поддержку выдвижению программы оказали Минобрнауки России, Минпросвещения России, а также комитет Государственной Думы по науке и высшему образованию. Деятельности программы «Шаг в будущее» оказывают неизменное внимание Правительство Российской Федерации, Фонд президентских грантов, Российская академия наук, Российская академия образования, Минобрнауки России, Минпросвещения России, Минобороны России, Россотрудничество, Национальное агентство развития квалификаций.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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