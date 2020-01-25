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В Севастополе наградили победителей IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы»

В Севастополе наградили победителей IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 19:37 25.01.2020

Церемония награждения победителей и призеров IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы» состоялась в актовом зале Севастопольского промышленно-технологического колледжа им. Маршала А.В. Геловани. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

В Севастополе наградили победителей IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы»

Заслуженные награды – ценные сертификаты, победителям и призерам чемпионата вручили вице-губернатор Ольга Тимофеева и директор Департамента образования и науки Севастополя Елена Богомолова.

В Севастополе наградили победителей IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы»

Конкурс мастерства проходил на 19 конкурсных площадках в 10 образовательных организациях города Севастополя в октябре 2019 года. Участники оспаривали лидерство по 25 компетенциям. В соревнованиях приняли участие 152 конкурсанта. Их работу оценивали 243 эксперта, в том числе из других субъектов Российской Федерации.

В Севастополе наградили победителей IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы»

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.

В Севастополе наградили победителей IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы»

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