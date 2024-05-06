В Севастополе наградили победителей городского конкурса эссе «Выш выбор — наше будущее»

Дети приходили в своих эссе к главным выводам, что выбор – это обязательное условие в жизни каждого человека, тем более гражданина. Именно выбор делает будущее детей, формирует настоящее. И если дети будут интересоваться в том числе и политикой в государстве, общественными отношениями, понимать правильный вектор развития общества, тогда, собственно, мы будем жить в счастливой стране, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя уполномоченного по правам ребёнка Марину Песчанскую.

В Севастопольской избирательной комиссии прошло награждение участников и победителей городского этапа конкурса эссе «Ваш выбор – наше будущее». Конкурс проводился среди учащихся 9-11-х классов образовательных организаций города по инициативе уполномоченного по правам ребёнка в Севастополе и детского совета при уполномоченном.

На церемонии награждения она выразила благодарность всем ребятам за личную ответственность и сознательную гражданскую позицию, а также защиту законных прав и интересов детей и молодёжи. Главной задачей, которую ставили организаторы конкурса, стало побуждение подростков к размышлению о роли каждого человека в жизни России, о значимости личного выбора в историческом процессе, ответственности за будущее страны.

Председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова в беседе с конкурсантами отметила литературное и содержательное качество подготовленных ребятами эссе.

Важность выборов должна осознаваться ещё в школьные годы. Ведь в подростковом возрасте формируются цели и ценностные ориентиры человека, начинается выбор его жизненного пути. Сегодня именно молодёжь задаёт направление развития страны, и поэтому степень её участия в избирательном процессе становится всё более актуальной, – подчеркивает Нина Фаустова.

Места распределились следующим образом:

1 место – Сергей Аксёнов, кадет Севастопольского кадетского корпуса Следственного Комитета РФ имени В. И. Истомина;

2 место – Злата Редько, учащаяся школы № 31;

3 место — Артём Ульянков, учащийся школы № 34.

Период проведения конкурса совпал с подготовкой к выборам Президента Российской Федерации, поэтому участники в своих работах отразили необходимость повышения правовой культуры молодёжи и важность формирования осознанной гражданской позиции. Все авторы творческих работ получили благодарственные письма и поощрительные подарки. Символично, что награждение участников конкурса состоялось накануне инаугурации Президента Российской Федерации.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя