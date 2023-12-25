В Севастополе наградили победителей конкурса «Мой добрый бизнес»

В Севастополе состоялось награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса в области социального предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций «Мой добрый бизнес».

Организатором конкурса является Минэкономразвития России. Региональный этап прошёл на базе центра «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент России Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Инициатором конкурса выступила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Многие социальные предприниматели Севастополя – обладатели грантовой поддержки. Те, кто не успел её получить в уходящем году, могут это сделать в новом 2024-м. Я вижу большой потенциал в предпринимателях города, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела сопровождения программ развития предпринимательства Правительства Севастополя Елену Никифорову.

Победителей определили в шести номинациях:

1. «Поддержка и реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья» – Ирина Бойко, руководитель Севастопольского центра протезирования и ортопедии, проект «Жизнь без барьеров».

2. «Социальное обслуживание» – индивидуальный предприниматель Андрей Гефтман, проект «СевКонтроль – мы защищаем права севастопольцев».

3. «Дополнительное образование и воспитание детей» – Ольга Бенаи, проект «IT-CLASS» школа программирования для детей от 5 до 17 лет».

4. «Культурно-просветительская сфера» – Екатерина Гибина, руководитель Центра формирования гражданской культуры, проект «Креативная мастерская «Театральная улица».

5. «Здоровый образ жизни, физическая культура и спорт» – Габриэлла Гончарова, проект «Студия плавания «Н2О».

6. «Сохранение и развитие народных художественных промыслов» – Андрей Биати, руководитель севастопольского военно-исторического клуба, проект «Шоу средневековых ремёсел «Город мастеров».

Компетентное жюри серьёзно отнеслось к проектам и выбрало лучших предпринимателей Севастополя, которые проявили огромное усердие, труд и получили заслуженные награды, – отмечает директор центра «Мой бизнес» Наталия Борисова.

Победители представят Севастополь на межрегиональном этапе конкурса «Мой добрый бизнес», который пройдëт с 20 января по 1 апреля 2024 года.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя