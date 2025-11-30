В Севастополе наградили победителей регионального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ

В МКЦ «Бухта Казачья» прошло праздничное мероприятие, на котором подвели итоги Международной премии #МЫВМЕСТЕ и наградили победителей и призеров.

Добровольцы Севастополя выезжают в зоны ЧС, принимают участие в гуманитарных миссиях и реализуют социально значимые проекты. Ежегодно тысячи волонтёров делятся своими достижениями в сфере и вдохновляют людей на добрые дела.

Севастопольцы подали 243 заявки на премию. Победителями и призёрами регионального этапа стали 17 человек и организаций, а победителями полуфинала Международной премии стали 4 участника: Татьяна Жукова, Елена Браславская, Татьяна Куртева и компания «Докстарклаб» с проектом «Экосистема профессионального и личностного развития врачей».