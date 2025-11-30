В Севастополе наградили победителей регионального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ

В МКЦ «Бухта Казачья» прошло праздничное мероприятие, на котором подвели итоги Международной премии #МЫВМЕСТЕ и наградили победителей и призеров.
Добровольцы Севастополя выезжают в зоны ЧС, принимают участие в гуманитарных миссиях и реализуют социально значимые проекты. Ежегодно тысячи волонтёров делятся своими достижениями в сфере и вдохновляют людей на добрые дела.
Севастопольцы подали 243 заявки на премию. Победителями и призёрами регионального этапа стали 17 человек и организаций, а победителями полуфинала Международной премии стали 4 участника: Татьяна Жукова, Елена Браславская, Татьяна Куртева и компания «Докстарклаб» с проектом «Экосистема профессионального и личностного развития врачей».
– В номинации «Волонтёр года» победителем стала Татьяна Жукова.
– В номинации «Наставник года» победила Елена Браславская.
– В номинации «Герои нашего времени» победил Владимир Корниенко, второе место – у организации СРОО «СКК «Альфа-Выстрел», а третье место – у Севастопольской региональной общественной организации многодетных семей «Нас много».
– В номинации «Код милосердия» первое место заняла Наталья Комашко, второе место – у АНО «Центр комплексного сопровождения приёмных семей «Рождённые сердцем», а на третьем месте – Севастопольская региональная общественная организация «Лига работников социальной сферы».
– В номинации «Поколение добра» победила Алиса Шпанберг, второе место занял Илья Хорольский, а третье место у Анастасии Новосёловой.
– В номинации «Страна возможностей» победила Татьяна Куртева, а второе место разделили АНО «Корни» и Илья Давыдов.
– В номинации «Устойчивое будущее» победителем стала Екатерина Кудревич.
– В номинации «Лидер социальных изменений» победила компания «Докстарклаб».
– В номинации «Лидер НКО» победила Севастопольская региональная общественная организация родителей детей-инвалидов «Особые дети».
Также, гости мероприятия приняли участие в мастер-классах по сбору тактической аптечки, узнали о внутреннем устройстве дронов, научились оказывать помощь дельфинам, посетили интерактивную историческую VR-экскурсию, а также создали плакаты для наших бойцов в зоне СВО и подготовили открытки ко Дню матери. После награждения для волонтеров был подготовлен праздничный концерт с творческими выступлениями.
Международная премия #МЫВМЕСТЕ – это проект, который появился в 2020 году в ответ на вызовы пандемии COVID-19. Он направлен на развитие культуры добровольчества, поддержку социальных инициатив и признание вклада граждан, некоммерческих организаций, бизнеса и медиа в решение общественно значимых проблем.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: люди в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: люди в Крыму