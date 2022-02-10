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Киберагенты информационной безопасности
фото: пресс-служба УМВД России в Севастополе

В Севастополе наградили студентов, участвующих в проекте «Киберагенты информационной безопасности»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:45 10.02.2022

Торжественное мероприятие, которое подвело итоги проекта «Киберагенты информационной безопасности», организовали сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по г. Севастополю при поддержке Общественного совета при УМВД в Севастопольском государственном университете.

Почти год на базе СевГУ функционирует экспериментальный проект по противодействию экстремизму. Команда студентов-киберволонтёров во время мониторинга сети Интернет выявляет информацию экстремистского и террористического характера и направляет для блокировки в Роскомнадзор. С сентября 2021 года участники проекта расширили круг профилактических мероприятий и начали проводить лекции в образовательных учреждениях города в рамках программы «Школа информационной безопасности «Я в сети»» на тему безопасности в Интернете. За прошедший год благодаря работе киберволонтёров заблокировано более 200 материалов экстремистского содержания, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Выступая перед присутствующими, сотрудники ЦПЭ УМВД поблагодарили студентов за весомый вклад в дело противодействия экстремизму в интернет-пространстве и профилактике террористических тенденций в молодежной среде. За содействие органам внутренних дел и активную гражданскую позицию, на основании приказа начальника УМВД России по городу Севастополю генерал-майора полиции Павла Гищенко, команда «Киберагенты информационной безопасности» награждена почётными грамотами. В завершении мероприятия сотрудники полиции отметили важность совместной работы и пожелали волонтёрам успехов в деле противодействия экстремизму.

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Источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю


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