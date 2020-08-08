В Севастополе наградили выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов

Врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев наградил 11 севастопольских выпускников, которые в это году сдали единый государственный экзамен на сто баллов.

То, как вы этот этап прошли, заслуживает уважения и восхищения. Все мы знаем, какой непростой был период, который пришелся на ваш выпуск — борьба с пандемией. Все обучение перешло в заочный режим, и нужно было в этих условиях подготовиться к единому госэкзамену. Вы это сделали более чем достойно. Вы получили 100 баллов по ряду предметов и тем самым доказали, что севастопольское образование способно на многое – воспитать таких ребят, которые могут на общероссийском уровне показать такой результат, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Врио Губернатора Севастополя поблагодарил родителей и учителей за помощь и поддержку детей, а выпускникам пожелал поступить в выбранные высшие учебные заведения. Михаил Развожаев подчеркнул, что в будущем Севастополю понадобятся знания и умения нынешних севастопольских выпускников.

Впервые в регионе выпускник школы №58 Артем Мартыненко сдал на 100 баллов ЕГЭ по физике. Награды также получили:

выпускник гимназии № 1 им. А. С. Пушкина (профильная математика) Сергей Агибалов, выпускник школы № 8 (история) Максим Александрин, выпускница образовательного центра Бухта Казачья (история) Мария Бережнова, выпускник Филиала Нахимовского военно-морского училища Севастопольское президентское кадетское училище (русский язык) Николай Волков, выпускник билингвальной гимназии № 2 (обществознание) Сергей Гаврилов, выпускница школы № 49 (русский язык) Дарья Звада, выпускница гимназии № 5 (литература) Юлия Калюжная, выпускник школы №58 (физика) Артем Мартыненко, выпускница прошлых лет (история) Лейла Нахапетян, выпускница гимназии № 1 им. А. С. Пушкина (русский язык) Елена Ольшевская, выпускник гимназии №8 (литература) Роман Щербаков.

Напомним, в этом году севастопольские выпускники сдали ЕГЭ во время основного периода. 11 экзаменационных работ оценены на 100 баллов: по русскому языку – 3, по литературе – 2, по профильной математике – 1, по истории – 3, по обществознанию – 1, по физике – 1.

Также врио Губернатора Севастополя наградил призеров Всероссийских олимпиад школьников 2020 года: Полину Кузьмичева (французский язык), Гюнай Рустамову (испанский язык), Бориса Друзенко (технология), Анастасия Скрипченко (испанский язык).

фото: пресс-служба Правительства Севастополя