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В Севастополе «находчивая продавщица» самостоятельно решила вопрос своей зарплаты. За счет выручки
Иллюстрация: ussurmedia.ru

В Севастополе «находчивая продавщица» самостоятельно решила вопрос своей зарплаты. За счет выручки

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:20 15.02.2024

В Севастополе оперативники задержали девушку, подозреваемую в присвоении и растрате торговой выручки. История, на самом деле, тривиальная. Заметив во время инвентаризации недостачу денежных средств, бизнесмен обратился с заявлением в полицию.

Полицейские установили, что 27-летняя местная жительница трудоустроилась продавцом у индивидуального предпринимателя. Спустя несколько дней работы девушка решила, что ей уже пора получить свою заработную плату и, не поставив в известность работодателя, самостоятельно взяла из кассы торговой точки 42 тысячи рублей. Незаконно присвоенные денежные средства она потратила на оплату собственных покупок, — рассказали в УМВД по г. Севастополю.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали подозреваемую.

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В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), ей грозит до двух лет лишения свободы.

 

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