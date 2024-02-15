В Севастополе «находчивая продавщица» самостоятельно решила вопрос своей зарплаты. За счет выручки

В Севастополе оперативники задержали девушку, подозреваемую в присвоении и растрате торговой выручки. История, на самом деле, тривиальная. Заметив во время инвентаризации недостачу денежных средств, бизнесмен обратился с заявлением в полицию.

Полицейские установили, что 27-летняя местная жительница трудоустроилась продавцом у индивидуального предпринимателя. Спустя несколько дней работы девушка решила, что ей уже пора получить свою заработную плату и, не поставив в известность работодателя, самостоятельно взяла из кассы торговой точки 42 тысячи рублей. Незаконно присвоенные денежные средства она потратила на оплату собственных покупок, — рассказали в УМВД по г. Севастополю.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали подозреваемую.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), ей грозит до двух лет лишения свободы.