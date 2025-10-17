В Севастополе находят и уничтожают боеприпасы великой Отечественной войны

Трижды за день взрывотехники ОМОН Росгвардии выезжали на обследование боеприпасов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных жителями Севастополя.

Сотрудники инженерно-технической группы ОМОН «Беркут-С» Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю выполнили обследование снарядов периода войны, которые были обнаружены сразу в нескольких районах города. Так, в районе Президентской дороги под Севастополем грибники нашли минометную мину. Хотя боеприпас имел следы сильной коррозии, он нес в себе угрозу, так как был поврежден взрыватель. Еще две мины калибром 50-мм были обнаружены около села Верхнесадового, около руин усадьбы Кокораки.

Несколькими часами позже Гагаринском районе города, при проведении земляных работ, строители обнаружили подозрительную находку. Росгвардейцы обследовали предмет и установили, что это советская граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.