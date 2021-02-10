В Севастополе намерены благоустроить ещё один сквер

В Севастополе намерены благоустроить сквер на ул. Яна Гамарника. Работы будут проводиться в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Капитальный ремонт сквера на ул. Яна Гамарника был запланирован на 2021 год. От местных жителей уже поступили предложения, в частности, установки навесов. Согласование проекта будет проходить в течение двух недель, после чего будет запущена процедура определения подрядчика. Сквер должен быть к лету отремонтирован, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.
В настоящее время возле сквера установлены гаражи, крыши которых завалены мусором.
Гаражи не содержатся надлежащим образом. Если нет правоустанавливающих документов, будет произведен демонтаж. В рамках ремонта подпорная стена будет ограждена, – отмечает директор Департамента.
Проект сквера разрабатывается с учетом пожелания местных жителей.
По словам проектировщика Людмилы Борденюк, предложено озеленение территории, а именно высадка кипарисов, магнолии, акации, вишни, можжевельника и роз. Проектом предусмотрена укладка брусчатки, установка лавочек, освещения.
иллюстрация: пресс-служба Правительства Севастополя
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