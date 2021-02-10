В Севастополе намерены благоустроить ещё один сквер

В Севастополе намерены благоустроить сквер на ул. Яна Гамарника. Работы будут проводиться в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Капитальный ремонт сквера на ул. Яна Гамарника был запланирован на 2021 год. От местных жителей уже поступили предложения, в частности, установки навесов. Согласование проекта будет проходить в течение двух недель, после чего будет запущена процедура определения подрядчика. Сквер должен быть к лету отремонтирован, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.