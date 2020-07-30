В Севастополе намерены благоустроить в этом году ещё 20 внутридворовых территорий

В рамках программы комплексного благоустройства внутридворовых территорий в 2020 году в Севастополе запланировано комплексно благоустроить 50 объектов.

На сегодняшний день работы практически на 20 таких объектов уже завершены, остальные в работе. Для включения внутридворовой территории в перечень по благоустройству жителям необходимо провести общее собрание, запротоколировать свое решение — что они хотят видеть на своей территории, и через управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома, передать заявки в муниципальный округ. Потом они передаются в Департамент городского хозяйства для планирования и последующего проведения работ, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

По словам чиновника, во дворе дома номер 25 на проспекте Октябрьской революции жители выступили с инициативой обустроить сквер. На сегодняшний день работы выполнены на 70%: подготовлено бетонное основание под резиновое покрытие спортплощадки, установлен бордюрный камень, обустроено основание под тротуары, продолжается укладка тротуарного камня. В сквере появятся скамейки и урны, освещение, спортивное оборудование и тренажеры как для взрослых, так и для детей, секции для сушки белья.

На внутридворовой территории по ул. Новороссийской, д.62 работы уже завершены. Здесь обустроили детскую площадку с современным амортизирующим покрытием из экологически чистого материала, установили гимнастическую площадку с тренажерами и навесом, обустроили пешеходные дорожки с плиточным покрытием, установили урны и лавочки, организовали наружное освещение.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя