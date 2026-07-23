В Севастополе намерены бороться с недобросовестными субарендодателями

Власти Севастополя усилят контроль за недобросовестными предпринимателями, сдающими в субаренду площади под бизнес. Об этом заявил глава города Михаил Развожаев на заседании правительства города. Глава региона отметил, что в правительство стали поступать многочисленные обращения от предпринимателей, на которых не распространились введенные властями меры поддержки при ЧС, поскольку они являются субарендаторами.

К нам поступили многочисленные обращения, что мы для владельцев, арендаторам объектов снизили плату. Но многие из них сдают полученные площади в субаренду, при этом не снижая стоимости, тем самым имея сверхприбыль, — пояснил губернатор.

По словам Михаила Развожаева, правительство не имеет законных оснований вмешиваться в хозяйственные отношения. Однако если мониторинг подтвердит массовость подобных случаев, власти будут вынуждены совместно с прокуратурой искать пути разрешения ситуации.

Ранее власти Севастополя разработали новые меры поддержки бизнеса при ЧС. Основное внимание уделено финансовым инструментам кредитования.

Меры поддержки предпринимателей в условиях ЧС также разработали в Крыму. В частности, отмечалось, что для организаций и индивидуальных предпринимателей будет снижена арендная плата за имущество республики (кроме земли и жилья) на 75%.

26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.

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