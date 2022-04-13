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В Севастополе намерены дополнительно отремонтировать 21 дорогу
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе намерены дополнительно отремонтировать 21 дорогу

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:39 13.04.2022

Севастополю дополнительно выделили 75 млн рублей в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» госпрограммы «Развитие транспортной системы». Средства направили на ремонт объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Дополнительное финансирование позволит привести в нормативное состояние еще 21 дорогу.

Контракты с подрядчиками уже заключены. В ходе работ планируется заменить изношенное дорожное покрытие, восстановить бордюры и тротуары, отсыпать обочины, нанести разметку. В число дополнительных объектов вошли дороги по улицам Маяковского, Седова, Кольской, Торговой, Шварца, Шмидта, Очаковцев, Нефедова, Кудюрова, Винницкой, Куликово Поле, Уральской, Сиреневой, Окружной, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Включены в план ремонта и проезды: от ул. Надежды Краевой до ул. Кудюрова, от ул. Седова до ул. Надежды Краевой, пр. Генерала Острякова — ул. Куликово Поле, ул. Куликово Поле — ул. Николая Музыки, подъезд к п. Кача (10-13 км), проезд Троицкий, пер. Мореходный.

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Напомним, в настоящее время активные дорожные работы ведутся на 26 объектах ремонта и капитального ремонта общей протяженностью более 41 км. Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году в нормативное состояние приведут 72 автомобильные дороги общей протяженностью 66,743 км.


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