В Севастополе намерены дополнительно отремонтировать более 20 км дорог

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации Севастополю выделено дополнительное финансирование в размере 437,5 млн рублей в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На эти средства планируется дополнительно в 2021 году отремонтировать 21,5 км автомобильных дорог, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Павла Иено.

Напомним, в 2021 году в Севастополе запланирован капитальный ремонт 18 автомобильных дорог. В рамках ФЦП ведется строительство восьмого участка трассы «Таврида». Ведутся подготовительные работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении автомобильных дорог «Севастополь — порт Камышовая бухта» и «пр. Генерала Острякова — ул. Хрусталева», так называемого «огурца», где планируется построить двухуровневую развязку.

Еще один объект ФЦП — реконструкция региональной автомобильной дороги «Севастополь-порт Камышовая бухта». Срок исполнения по контракту — сентябрь 2021 года.

В 2021 году планируется завершение проектно-изыскательских работ и выполнение строительно-монтажных работ по подъездам к строящимся социальным объектам: строительство подъездной дороги к детскому саду и школе на проспекте Ген. Острякова (ул. Верещагина), строительство подъездной дороги к детскому саду на ул. Шевченко, строительство подъездной дороги к школе в бухте Казачья.

В этом году также планируется проведение проектно-изыскательских работы по ул. Капитанская, путепровод в Инкермане, дорога в Казачьей бухте. Всего на 2021 год запланирован капитальный ремонт 18 объектов, в том числе ул. Льва Толстого, ул. Речная, пер. Речной, ул. Летчиков, подъезд к парку Победы, Челнокова, ул. Галины Петровой, Тараса Шевченко, ул. Революции 1905 года, Колобова, Суворова, Карантинная ул. Авдеева, Античный — Челнокова, Адмирала Владимирского, Железнякова, ул. Садовая (с. Вишневое). В этом году также планируют начать проектирование капитального ремонта Монастырского и Фиолентовского шоссе.