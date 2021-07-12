В Севастополе намерены легализовать неоформленные газовые котлы в многоэтажках

По поручению губернатора Михаила Развожаева в Севастополе состоялось первое заседание межведомственной комиссии, цель которой — решить проблему жителей, установивших без разрешения газовые котлы взамен центрального отопления. С подобной просьбой к Михаилу Развожаеву неоднократно обращались жители города.
Напомним, некоторые жильцы многоквартирных домов отказались от центрального отопления и подключили газовые котлы без оформления соответствующих документов. Поэтому людям продолжали приходить квитанции за отопление. Межведомственная комиссия позволит легализовать такие изменения, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.
На первом заседании члены комиссии рассмотрели 13 заключений о допустимости и безопасности проведенных работ по переустройству помещений.
По итогам рассмотрения было решено принять в эксплуатацию 10 помещений. По трём помещениям был представлен неполный комплект документов, поэтому комиссия вернула их на доработку, — говорит директор департамента архитектуры Максим Жукалов.
Заседания межведомственной комиссии будут проводиться на регулярной основе по мере поступления заявок. Подать документы можно каждую среду с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Севастополь, ул. Рабочая, 5а, телефон для справок — (8692) 49-27-05.
Перечень необходимых документов прописан в положении о межведомственной комиссии по приемке в эксплуатацию помещений в многоквартирных домах, переустройство которых выполнено в отсутствие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, утвержденном приказом департамента архитектуры и градостроительства г. Севастополя от 16.12.2020 № 164 (
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