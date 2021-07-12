В Севастополе намерены легализовать неоформленные газовые котлы в многоэтажках

По поручению губернатора Михаила Развожаева в Севастополе состоялось первое заседание межведомственной комиссии, цель которой — решить проблему жителей, установивших без разрешения газовые котлы взамен центрального отопления. С подобной просьбой к Михаилу Развожаеву неоднократно обращались жители города.

Напомним, некоторые жильцы многоквартирных домов отказались от центрального отопления и подключили газовые котлы без оформления соответствующих документов. Поэтому людям продолжали приходить квитанции за отопление. Межведомственная комиссия позволит легализовать такие изменения, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

На первом заседании члены комиссии рассмотрели 13 заключений о допустимости и безопасности проведенных работ по переустройству помещений.

По итогам рассмотрения было решено принять в эксплуатацию 10 помещений. По трём помещениям был представлен неполный комплект документов, поэтому комиссия вернула их на доработку, — говорит директор департамента архитектуры Максим Жукалов.

Заседания межведомственной комиссии будут проводиться на регулярной основе по мере поступления заявок. Подать документы можно каждую среду с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Севастополь, ул. Рабочая, 5а, телефон для справок — (8692) 49-27-05.