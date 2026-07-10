В Севастополе намерены навести порядок с незаконными рекламными конструкциями

Правительство Севастополя утвердило новый порядок работы с самовольно установленными рекламными и информационными конструкциями. Документ определяет, как такие конструкции будут демонтировать, хранить и при необходимости уничтожать.

Соответствующее постановление принято на заседании Правительства Севастополя. Документ подготовлен в связи с передачей департаменту архитектуры и градостроительства Севастополя полномочий по демонтажу рекламных и информационных конструкций, установленных с нарушением требований законодательства.

Ранее эти полномочия осуществлял департамент городского хозяйства.

Проект разработан в связи с передачей департаменту архитектуры полномочий по демонтажу самовольно установленных рекламных и информационных конструкций. Проектом расширяется и уточняется порядок хранения демонтированных конструкций, а также порядок возмещения затрат бюджета на демонтаж, хранение и уничтожение таких конструкций, — сообщила директор департамента архитектуры и градостроительства Юлия Шемонаева.

Новый порядок конкретизирует, какие конструкции подлежат демонтажу. Речь идет о рекламных конструкциях, размещенных без действующего разрешения, а также об информационных конструкциях, установленных без согласованного дизайн-проекта либо с отступлением от него.

Документ также определяет, как будут организованы работы по демонтажу, хранению или уничтожению таких конструкций. Демонтированные конструкции будут перемещаться на специализированную площадку, пригодную для их хранения. В новом порядке также уточнены сроки, в течение которых владелец может обратиться за возвратом конструкции.

Расходы бюджета на демонтаж, хранение или уничтожение самовольно установленных рекламных и информационных конструкций подлежат возмещению. Требование о возмещении затрат может быть предъявлено владельцу конструкции, собственнику имущества, к которому она была присоединена, либо управляющей организации. При неисполнении требования средства взыскиваются в судебном порядке.

Ранее действовавшее постановление правительства Севастополя от 12 марта 2018 года № 155-ПП признается утратившим силу.

Принятый порядок позволит упорядочить работу с незаконно размещенными рекламными и информационными конструкциями и сделать городскую среду более аккуратной.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя