В Севастополе намерены отремонтировать два автодорожных моста

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Севастополе отремонтируют два автодорожных моста – через р. Черная на дороге «Голубинка-Передовое-Широкое» и через канал на автомобильной дороге «Широкое-Озерное». Общая протяженность объектов – 116 метров.

В ходе ремонта рабочие демонтируют старое перильное и барьерное ограждение, после чего установят новое по всей длине моста, восстановят монолитный карнизный бортик, обустроят гидроизоляцию мостового полотна и восстановят асфальтобетонное покрытие. Также планируется отремонтировать железобетонные конструкции опор пролетных строений с их последующей окраской, а также восстановить водоотводные трубки. На сегодняшний день на объектах ведутся подготовительные работы. Приступить к ремонту специалисты планируют в начале мая при благоприятных погодных условиях. Срок завершения работ согласно контракту – 1 декабря 2022 года. Подрядчик – предприятие «Дорстройкубань-19», которое также в рамках нацпроекта выполняет ремонт автомобильной дороги Гончарное–Ялта, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Напомним, всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году в нормативное состояние приведут 72 автомобильные дороги общей протяженностью 66,743 км.