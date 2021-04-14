В Севастополе намерены отремонтировать порядка 30 фасадов многоквартирных домов

Капитальный ремонт проводится в рамках краткосрочной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов.

По краткосрочной программе в этом году у нас запланирован капитальн ый ремонт 29 фасадов за счет взносов на капитальный ремонт. Работы проводятся по графику. В целом на сегодняшний день программа капитального ремонта этого года выполнена на 30%, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директор Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

Один из объектов перечня, по словам заместителя директора Фонда содействия капитальному ремонту Андрея Челядинова, фасада дома № 22 на ул. Рабочая. Здесь, говорят эксперты, выполняется с опережением утвержденного графика. Работы выполнены на 70%.

Подрядчик к работам приступил в январе текущего года. Проведен ремонт подвала, отремонтированы балконы, нанесена декоративная штукатурка, завершается окраска фасадов, ведется ремонт цоколя, будет обустроена отмостка, — заявил замдиректора Фонда.

Андрей Челядинов отметил, что после начала проведения капитального ремонта данного дома улучшилась платежная дисциплина собственников по взносам на капитальный ремонт.