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В Севастополе намерены отремонтировать шесть школ
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе намерены отремонтировать шесть школ

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:44 03.03.2022

Правительство Севастополя сегодня на заседании под председательством губернатора Михаила Развожаева утвердило изменения в государственную программу «Развитие образования». По инициативе Президента России Владимира Путина капитальный ремонт школ пройдёт по всей стране.

По инициативе Президента России Владимира Путина капитальный ремонт школ пройдёт по всей стране. Программа рассчитана на 5 лет. За это время в Севастополе отремонтируют 71 здание. Уже в ближайшее время ремонтные работы начнутся в школах № 12, 30, 47, 55, образовательном центре имени Ревякина и школе-интернате № 6. Кроме этого, Министерство просвещения объявило дополнительный конкурс на следующий год, и в связи с этим мы внесли изменения в программу: выделили деньги на разработку проектно-сметной документации, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Из федерального бюджета на капремонт 11 объектов в шести школах будет выделено 643,5 млн рублей. Будут ремонтироваться не только здания и помещения — модернизируется внутреннее оснащение, появится современное оборудование. На разработку проектно-сметной документации 12 объектов в 8 школах будет выделено 38 млн 100 тысяч рублей.

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Напомним, за восемь лет в Севастополе построено 18 объектов образования: 5 школ, 12 детских садов и детский технопарк «Кванториум».


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