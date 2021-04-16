В Севастополе намерены пересмотреть суммы субсидий ветеранским организациям

Во время заседания Правительство Севастополя утвердило порядок предоставления субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям ветеранов на 2021 год. По словам директора Департамента внутренней политики Сергея Бездольного, субсидии на общую сумму 12,1 млн рублей получат 16 ветеранских организаций, которые стали победителями соответствующих конкурсов. Однако, скорее всего, сумма будет пересмотрена:

Посмотрите возможность увеличить субсидии до 15 млн рублей. В этом году организации планируют дополнительные мероприятия провести, нужно профинансировать, – цитирует пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева.