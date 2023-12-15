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В Севастополе намерены погасить лизинговую задолженность за троллейбусы и автобусы
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе намерены погасить лизинговую задолженность за троллейбусы и автобусы

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 21:02 15.12.2023

На заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева обсудили выделение городу дополнительного финансирования для погашения лизинговой задолженности ГУП «Севэлектроавтотранс» за троллейбусы и автобусы.

При моём предшественнике были взяты лизинговые обязательства на покупку общественного транспорта на очень крупные суммы и для бюджета Севастополя весьма сложные. Поэтому я обратился к Президенту, и по его поручению в несколько этапов Министерство финансов Российской Федерации выделило средства дополнительной помощи. Мы закрываем основной платёж благодаря помощи в 950 миллионов рублей. Фактически мы выкупаем у государственной транспортной лизинговой компании наши троллейбусы и автобусы, которые были тогда закуплены, а обязательства за них взяты на бюджет города, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу города.

Директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислав Таматаев отметил, что размер долга сейчас составляет 1 млрд рублей. Помимо 950 млн, выделенных Министерством финансов, ещё 50 млн будут погашены за счёт средств предприятия «Севэлектроавтотранс».

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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