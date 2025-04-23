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В Севастополе намерены построить объездную дорогу от трассы "Таврида" к порту
иллюстрация: pxhere.com

В Севастополе намерены построить объездную дорогу от трассы «Таврида» к порту

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:31 23.04.2025

Дороги, ведущие от главной крымской трассы «Таврида» к отдаленным жилым районам и одному из портов в Севастополе, планируется модернизировать таким образом, чтобы появился новый южный объезд города с высокой пропускной способностью, сообщили ТАСС в правительстве региона.

Два крупных проекта по строительству и реконструкции автомобильных дорог имеют стратегическое значение и высокую транспортную значимость для развития региона. [В том числе] проект создания транспортных развязок. <…> Цель проекта — создание «Малого Южного объезда» города Севастополя, который позволит связать порт в Камышовой бухте с трассой «Таврида», — ответили в правительстве на запрос о том, какие объекты планируется построить по госпрограмме развития Крымского полуострова в 2026-2030 годах.

Поясняется, что новые развязки появятся в районе существующего въезда в город со стороны Балаклавского шоссе. Их планируется обустроить на месте двух уже существующих перекрестков.

В правительстве подчеркнули, что развязки позволят не только обеспечить бесперебойное движение в уже существующих створах, но и закладывают запас пропускной способности на перспективу для прямого проезда от порта в Камышовой бухте в более северные районы города — ранее сообщалось, что там планируется строить новые жилые кварталы, а также в более северных бухтах расположена портовая инфраструктура.

Оба перекрестка загружены, в час пик они являются местом заторов. Один — крестообразный, на котором смыкаются четыре дороги: Балаклавское шоссе, ведущее в город от окончания трассы «Таврида», подъезд к парку «Максимова дача» и частному сектору в его районе, проходящий через крупный спальный район и ведущий в центр проспект Генерала Острякова, а также съезд к крупному рынку и второму перекрестку. Второе пересечение дорог выстроено по принципу кругового движения, здесь сходятся выезд от первого перекрестка, улица Хрусталева (фактически — дублер проспекта Генерала Острякова), ведущее к Камышовой бухте и недавно отремонтированное Камышовое шоссе с большой пропускной способностью, съезд на ведущее к частному сектору и курортным районам Монастырское шоссе и съезд с Балаклавского шоссе.

Второй проект касается региональной дороги Севастополь — порт Камышовая бухта — бухта Казачья: она ведет мимо порта к юго-западной части полуострова, где расположен крупный спальный микрорайон. «[Проект] включает реконструкцию существующей дороги и строительство двухуровневой транспортной развязки. Реализация мероприятия позволит развести транспортные потоки Казачинского и Фиолентовского шоссе (оба ведут к спальным районам и пляжным зонам), разгрузить улично-дорожную сеть, — пояснили в правительстве. 

источник: ТАСС
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