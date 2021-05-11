В Севастополе намерены привести в порядок четыре крупных воинских кладбищ

В Севастополе намерены привести в порядок четыре крупных воинских кладбища до конца года. Это «Братская могила воинов 79-й бригады морской пехоты», «Братское кладбище советских воинов 1941-44 гг.» на ул. Щитовая, «Братское кладбище воинов 128-й стрелковой дивизии» и «Братская могила танкистов» в районе Зеленой горки.

24 апреля мы провели общегородской субботник, который был ориентирован на уборку воинских захоронений. В уборке приняли участие около 2,5 тысяч человек, вывезено 375 метров кубических мусора. Традиционно ко Дню Победы силами структур городского хозяйства в порядок приведены все памятные места. Начиная с 2019 года в Севастополе в надлежащее состояние приведены 27 воинских захоронений, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатора Николая Жигулина.

По словам чиновника, в рамках подготовки к празднованию Дня Победы была проведена работа по наведению санитарного порядка на всех городских кладбищах, в том числе на братских могилах.

Кроме того, в 2021 году также планируется начать ремонт обелиска «Городу-Герою Севастополю», который жители города называют «Штык и Парус».