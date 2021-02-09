В Севастополе намерены привести в порядок сквер имени Полины Осипенко

Проектом благоустройства севастопольского сквер имени Полины Осипенко предусмотрено озеленение, создание на территории зон для активного отдыха – детских игровых площадок, обустройство спортивной площадки: установка уличных тренажеров, воркаута, теннисных и шахматных столов.

Места, которые жители утвердили для благоустройства, достаточно знаковые для города – их необходимо привести в порядок. Помимо благоустройства сквера имени Полины Осипенко будет восстановлена и вся прилегающая инфраструктура. Организуем современную систему освещения, капельный полив растений, прогулочные, игровые зоны и зону отдыха. Ветхие деревья и пни будут выкорчеваны, вместо них высадим новые деревья и кустарники, оформим цветочные клумбы. Предусмотрена декоративная подсветка растений. Все пожелания местных жителей учтены. Основные строительно-монтажные работы должны быть завершены до лета, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

В парке будет высажено порядка 900 растений.

В проекте мы постарались учесть все пожелания, несколько раз проводились слушания, местные жители в них принимали активное участие. Стоит отметить, что вся парковая зона будет засажена можжевеловыми растениями, Конским красным каштаном и Церцисом европейским. Для всех этих растений будет предусмотрен специальный полив, – отмечает главный инженер проекта ООО «Новый город» Татьяна Щербина.

В течение двух недель планируется утвердить окончательный вариант проектных решений и приступить к благоустройству.

Напомним, в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году запланировано благоустройство пяти общественных пространств: сквер в районе арки по ул. Генерала Мельника, сквер по ул. Паршина возле в/ч, сквер им. П. Осипенко, сквер по ул. Яна Гамарника, зеленая зона в районе дома № 141 по ул. Хрусталева.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя