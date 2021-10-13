В Севастополе намерены привить от коронавируса ещё 100 тысяч человек. Для коллективного иммунитета

В Севастополе в последние дни растут темпы вакцинации от коронавируса, но для достижения коллективного иммунитета нужно привить еще порядка 100 тысяч человек.

По состоянию на утро 13 октября первый этап вакцинации против новой коронавирусной инфекции прошли 145 875 жителей города, двумя компонентами вакцины привито 136 054 человека. Для выработки коллективного иммунитета необходимо порядка 246 тысяч привитых. Отметим, что за последние сутки первым компонентом вакцины привились 988 человек, вторым – 658. В начале октября в день прививалось в среднем около 500 жителей города, в сентябре – от 200 до 400. Таким образом, в Севастополе наблюдается рост темпов вакцинации. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что темпы вакцинации быстрее всего растут в Севастополе, а также в Брянской, Ивановской, Липецкой областях, Татарстане, Чечне и Чувашии, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Прививочная кампания против COVID-19 продолжается. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают также мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».