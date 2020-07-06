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Киев намерен построить мини-гостиницы для крымчан. Вблизи админграницы с Крымом
иллюстрация: открытые источники

В Севастополе намерены проверять гостиницы на соблюдение санитарных мер

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:51 06.07.2020

За прошедший месяц Севастополь посетили около 15 тысяч человек. Средняя загрузка гостиниц составила порядка 30%.

С 15 июня большинство наших крупных отелей и гостиниц начали работу. На сегодняшний день мы получили порядка 30 уведомлений о начале работы. Все места размещения будут проверяться на соблюдение противоэпидемиологических мер. Средняя загрузка коллективных средств размещения за июнь составила 31%, регион за месяц посетили около 15 тысяч человек. Бронирование на июль-август составляет около 71%. Загрузка может достигнуть в эти месяцы 100%. Регион привлекателен для посещения. С 1 июля также возобновлен прием индивидуальных и групповых однодневных посетителей, которые приезжаю на экскурсии, и возобновили деятельность музеи. Также возобновлены прогулки на маломерных прогулочных судах, пассажирские перевозки на «Комете» и с 19 июля возобновит работу круизное судно «Князь Владимир». Ведется актуализация календаря значимых событийных туристических мероприятий, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатора Марию Литовко. 

По словам заместителя губернатора, по новому постановлению Российской Федерации предприниматели смогут получить единоразовую компенсацию на мероприятия, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией. Это касается салонов красоты, гостиниц, мест общественного питания. Заявление на выплату начнут принимать с 15 июля.

В Севастополе намерены проверять гостиницы на соблюдение санитарных мер

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