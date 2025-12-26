В Севастополе намерены расширить меры по привлечению медицинских кадров

На заседании Правительства Севастополя рассмотрели вопрос привлечения медицинских работников в государственные учреждения здравоохранения города. В настоящее время из бюджета города выделяются средства на поддержку специалистов, приглашенных из других субъектов Российской Федерации.

Сегодня для привлечения врачей предусмотрена выплата в размере 1 миллиона рублей, для фельдшеров — 500 тысяч рублей. Сейчас учреждение может приглашать врачей при укомплектованности кадрами ниже 70%. При этом по большинству специальностей этот показатель уже превышает 70%. В связи с этим мы предлагаем повысить порог до 80%, чтобы учреждения продолжали приглашать специалистов, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента здравоохранения Виталия Денисова.

Напомним, в Севастополе ведется системная работа по подготовке медицинских кадров. Существенный вклад в это направление вносит Институт фундаментальной медицины и здоровьесбережения Севастопольского государственного университета, который готовит специалистов для системы здравоохранения города.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя