Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе намерены расширить меры по привлечению медицинских кадров
Новости Республики
В Севастополе намерены расширить меры по привлечению медицинских кадров
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе намерены расширить меры по привлечению медицинских кадров

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:20 26.12.2025

На заседании Правительства Севастополя рассмотрели вопрос привлечения медицинских работников в государственные учреждения здравоохранения города. В настоящее время из бюджета города выделяются средства на поддержку специалистов, приглашенных из других субъектов Российской Федерации.

Сегодня для привлечения врачей предусмотрена выплата в размере 1 миллиона рублей, для фельдшеров — 500 тысяч рублей. Сейчас учреждение может приглашать врачей при укомплектованности кадрами ниже 70%. При этом по большинству специальностей этот показатель уже превышает 70%. В связи с этим мы предлагаем повысить порог до 80%, чтобы учреждения продолжали приглашать специалистов, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента здравоохранения Виталия Денисова.

Напомним, в Севастополе ведется системная работа по подготовке медицинских кадров. Существенный вклад в это направление вносит Институт фундаментальной медицины и здоровьесбережения Севастопольского государственного университета, который готовит специалистов для системы здравоохранения города.

Узнайте больше:  В Севастополе озвучили итоги работы СОНКО за 2025 год

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.