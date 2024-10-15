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В Севастополе намерены развивать сельский туризм
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе намерены развивать сельский туризм

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:39 15.10.2024

На аппаратном совещании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева обсудили развитие сельского туризма в 2024 году. Так, предприятия виноградарства и виноделия организуют места временного размещения туристов с проведением дегустаций и экскурсий на виноградниках и винодельнях. В 2024 году уже во второй раз виноградарско-винодельческим предприятием получен грант на развитие сельского туризма в размере 6 млн рублей.

Губернатор города также поручил доложить об итогах работы приоритетного проекта «Терруар Севастополь». Заместитель губернатора Мария Литовко отметила, что в конце декабря снова будет запущен туристический поезд «Виноградный экспресс».

На конкурсный отбор в Минсельхоз России были направлены четыре заявки на предоставление гранта «Агротуризм». По результату конкурсного отбора победителем стал проект развития сельского туризма в селе Орлиное, где на существующей страусиной ферме будут обустроены зоны отдыха для туристической привлекательности, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталию Скорюкову.

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в течение года оказываются консультационные, информационные, методические услуги хозяйствующим субъектам, личным подсобным и крестьянско-фермерским хозяйствам.

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За девять месяцев Севастопольским центром сельхозкомпетенции оказано 176 консультационных услуг по вопросам предоставления государственной поддержки. Подготовлено 40 пакетов документов для получения субсидии и пять бизнес проектов для получения гранта «Агростартап».

Конкурсный отбор по предоставлению гранта «Агростартап» состоялся в июне, по результату конкурсного отбора определены три победителя, сумма государственной поддержки составила 12 млн рублей.

Начинающими фермерами будут реализовываться:

  • бизнес-проект по выращиванию овощей в закрытом грунте (помидоры и перец);
  • бизнес-проект по выращиванию пекинской капусты;
  • бизнес-проект по производству и переработке молока.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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