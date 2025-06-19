В Севастополе намерены реконструировать морской порт в бухте Камышовая

В рамках Петербургского международного экономического форума подписано соглашение по реализации инвестиционного проекта «Развитие морского порта Севастополь, бухта Камышовая». Соглашение подписали: губернатор Севастополя Михаил Развожаев, руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Андрей Тарасенко, генеральный директор ФГУП «Росморпорт» Сергей Пылин и генеральный директор ООО «АВАЛ» Игорь Чистяков.

Достаточно длительное время велось обсуждение как запустить работу порта. Есть санкционные ограничения, менялись модели управления. Сегодня принято решение о привлечении партнеров – кампания «Авал», которая уже работает на Северной стороне и планируют инвестировать в порт в Камышовой бухте, совместно с государственными инвестициями, по линии федерального агентства, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

По словам губернатора, это — долгосрочный проект, реализация которого рассчитана как минимум на несколько лет.

Мы с воодушевлением смотрим на этот проект. Инвестор планирует на первом этапе вложить порядка 2 миллиардов в полное обновление инфраструктуры, создать площадки для современных технологических решений, чтобы Севастополь снова стал полноценным действующим портом. Как только будут сняты санкционные ограничения, он заработает в полную силу, но уже сейчас, по оценкам коллег, есть перспективы для того, чтобы уже начинать работу, — сказал Михаил Развожаев.

Андрей Тарасенко акцентировал внимание на необходимость дальнейшей совместной работы:

В ближайшие годы совместно нам предстоит проработать и подготовить такие решения, как увеличение перспективной экспортно-импортной и каботажной грузовой базы с учетом нужд Севастополя, реконструкция объектов инфраструктуры морского порта, привлечение квалифицированных кадров в сфере морского транспорта».

Сергей Пылин подчеркнул стратегическое значение проекта:

Модернизация инфраструктуры в бухте Камышовой — важный шаг к укреплению роли морского порта Севастополь, ключевого транзитного узла Черноморского региона, а также развитию логистического потенциала города, повышению его инвестиционной привлекательности в текущих непростых условиях.

Соглашение подписано с целью дальнейшего развития логистического потенциала Севастополя и увеличения объема морских грузоперевозок посредством реконструкции и модернизации морского порта Севастополь, бухты Камышовая.

Общество с ограниченной ответственностью «АВАЛ» — стивидорная компания, занимает лидирующие позиции среди представителей портовой отрасли на Юге России.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя