В Севастополе намерены сохранить еще один объект культурного наследия

В Севастополе продолжаются работы по сохранению объекта культурного наследия, в частности – крыши дома № 19 по улице Большая Морская. Дом построен в 1950 году. Это здание является ярким примером послевоенной архитектуры и требует особого подхода при проведении работ.

Ремонт крыши начались в январе 2025 года после заключения договора подрядной организацией, аттестованной Министерством культуры РФ. Общая площадь крыши составляет более 900 квадратных метров. Специалисты выполняют полный комплекс восстановительных мероприятий: частично меняют стропильную систему, устраивают новую гидроизоляцию и кровельное покрытие, заменяют слуховые окна и водосточную систему, ремонтируют чердачное помещение, устанавливают переходные мостики, лестницы и ограждения. При этом используются материалы и технологии, максимально приближенные к оригинальным.

Мы придаем огромное значение каждому этапу работ, потому что здание не только представляет собой историческую ценность, но и является частью облика нашего города. Все мероприятия проводятся с соблюдением требований законодательства в сфере охраны культурного наследия, чтобы сохранить уникальность архитектуры и передать её будущим поколениям, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. начальника отдела надзора, контроля и охраны объектов культурного наследия Александра Беленко.

Заказчиком работ является Фонд содействия капитальному ремонту. За каждым подобным объектом закреплен инженер службы строительного контроля.

Мы проверяем работы, материалы, ведется фотофиксация, контролируется квалификация подрядчиков, включая наличие допусков от Минкультуры. На данном объекте выполнено около 40-45% работ, включая частичную замену деревянных элементов и устройство фальцевого покрытия. Впереди – утепление, водосточная система, завершение отделки. Завершить работы на данном объекте планируется до конца 2025 года, – рассказал о ходе ремонта ведущий инженер службы строительного контроля ФСКР Севастополя Александр Дьяков.

Напомним, в Севастополе в этом году запланирован капремонт крыш на 10 объектах культурного наследия. По двум домам работы завершены, на остальных – в разной стадии готовности.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя