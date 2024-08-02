В Севастополе намерены создать Институт Византии и Крыма

Об истории Херсонеса

Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тысячи лет назад: в 424-421 годах до н. э. была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город просуществовал до конца XIV века н.э. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. В Средние века здесь основали свои поселения генуэзские купцы, а в XV веке территория стала подконтрольна Крымскому ханству.

Музей на территории городища Херсонеса действует уже больше века, а вот создание музейно-храмового комплекса рядом с ним началось несколько лет назад. Открывшийся в конце июля «Новый Херсонес» включает несколько музеев и других объектов, а также обширную парковую территорию.

источник: «Севастопольская газета»