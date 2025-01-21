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В Севастополе намерены создать молодежное правительство
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе намерены создать молодежное правительство

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:14 21.01.2025

На заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева приняли Постановление о формировании в городе молодежного правительства.

Мы таким образом усиливаем кадровый резерв. Люди, которые победят в конкурсе, будут непосредственно с каждым руководителем, членом правительства по тому или иному направлению плотно работать, стажироваться. Наш Президент неоднократно говорил о том, как важно развивать и поддерживать  наставничество в нашей стране. И в рамках этой деятельности как раз будет реализовываться еще одно направление наставничества. Мы очень серьезно подойдем к этому вопросу. Будем готовить ребят, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора города Михаила Развожаева.

В молодежное правительство смогут войти жители Севастополя в возрасте от 14 до 35 лет. Дополнительного финансирования из бюджета не потребуется.

Конкурс для желающих войти в его состав стартует 30 января и продлится до 10 марта. Первое заседание планируется провести до 31 марта, – отмечает начальник управления по делам молодежи Марина Слонченко.

Формирование молодежного правительства призвано усилить кадровый резерв и реализацию основных направлений государственной молодежной политики.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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