В Севастополе намерены создать семейный клуб для родных участников спецоперации

23 января в штабе общественной поддержки Севастополя прошла церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Движением Первых и государственным фондом «Защитники Отечества». Благодаря совместной инициативе двух организаций в Севастополе будет создан семейный клуб, который объединит родителей, детей и ветеранов спецоперации.

В рамках соглашения организации планируют проводить совместные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание детей и молодёжи Севастополя, а также взаимодействие с родительским сообществом Города-Героя. Уже известно, что встречи семейного клуба будут проходить несколько раз в месяц, а ближайшее мероприятие запланировано на 3 февраля.

Подписание соглашения с фондом – знаковое событие для Движения Первых в Севастополе. Нам важно, чтобы дети росли на правильных примерах, узнавали о героях нашей страны и нашего региона. Теперь ещё больше ребят, чьи родители сейчас героически защищают Россию в зоне специальной военной операции, будут вовлечены в деятельность Движения Первых, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя председателя регионального отделения Движения Первых в Севастополе Анну Молчанову.

Государственный фонд «Защитники Отечества» регулярно проводит разные мероприятия для ветеранов спецопераци и их семей. Присоединиться к клубу смогут любые дети, чтобы познакомиться между собой и подружиться, а в будущем организации планируют проводить спортивные соревнования.

Одной из приоритетных задач и направлений деятельности фонда является работа с семьями участников спецоперации – это и жёны, и матери, и дети, с которыми мы встречаемся и проводим мероприятия. Цель нашего сотрудничества с Движением Первых – показать семьям, что они не одни, что мы все вместе, что мы их поддерживаем, что их дети для нас очень важны, и мы готовы оказать им всеобъемлющую, всестороннюю поддержку, – говорит руководитель филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по Севастополю Елена Анисимова.

Напомним, Российское движение детей и молодёжи образовано по распоряжению Президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя