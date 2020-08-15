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В Севастополе намерены создать систему ливневой канализации
фото: ccm-ct.org

В Севастополе намерены создать систему ливневой канализации

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:26 15.08.2020

Власти Севастополя намерены создать в регионе систему ливневой канализации и очистки сточных вод намерены в течение 5 лет. Стоимость проекта около 20 млрд рублей.  Его реализацию планируется включить в федеральную целевую программу (ФЦП) развития Крыма и Севастополя.

Это очень сложный инженерный комплекс, и в этом году первый участок, а их всего пять на весь большой Севастополь, мы начнем проектировать. После того, как они будут запроектированы, будут выделены деньги на строительство. Это очень большой и сложный проект 5-летнего масштаба. С учетом того, что поддержка президента этому проекту была, мы уже не просто разговариваем, а начали движение, — цитирует ТАСС врио губернатора Севастополя  Михаила Развожаева.

В ближайшее время будет заключен контракт на проектирование первого участка в центральном районе города, уточнил Михаил Развожаев, пояснив, что средства уже предусмотрены проектом ФЦП. По словам чиновника, сложность проекта заключается в том, что ливневую канализацию запрещено смешивать с обычной канализацией и вода, которую зачастую направляют в море, должна проходить очистку:

В некоторых местах города нет такой возможности из-за рельефа. Там должны создаваться резервуары. Кстати, это может позволить эту воду очищенную сточную использовать для полива и так далее.

В Севастополе намерены создать систему ливневой канализации

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