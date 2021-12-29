В Севастополе намерены создать зарядную инфраструктуру для электротранспорта

В России запускается пилотный эксперимент по созданию инфраструктуры для электротранспорта. После обращения губернатора Михаила Развожаева в адрес Минэкономразвития РФ Севастополь включён в перечень территорий, где появятся зарядные станции для электромобилей и электробусов. Соответствующие распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

В 2022 году в Севастополе планируется разместить не менее 18 быстрых зарядных станций для электромобилей – это позволит повысить туристическую привлекательность региона. На эти цели будут привлечены средства инвестора. Кроме Севастополя, на первом этапе – в 2022 году – проект планируется реализовать в Краснодарском крае, Республике Крым, в Ленинградской, Московской, Нижегородской, Сахалинской областях, в Татарстане. Также для проведения пилота выбрана федеральная трасса М-4 «Дон». Всего участниками пилотного эксперимента станут 16 территорий и одна автомагистраль. Срок реализации – до 2024 года, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Напомним, создание инфраструктуры для электрического транспорта предусмотрено утверждённой Правительством «дорожной картой» по развитию производства и использования электрического транспорта. Она предполагает, что к 2030 году доля выпускаемых электромобилей в общем объёме производства транспортных средств достигнет 10%. Кроме того, к этому времени в России будет запущено не менее 72 тысяч зарядных станций.

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