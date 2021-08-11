В Севастополе намерены существенно уменьшить объём потерь воды

В Севастополе продолжаются работы по уменьшению потерь воды. Ход ремонта трубопровода на ул. Бориса Михайлова сегодня проверил вице-губернатор Николай Жигулин. Работы на этом объекте планируется завершить в течение 1,5 месяцев.

Это один из масштабных объектов, которые в этом году у нас запланированы. Всего работы в 2021-м будут выполнены на 32 объектах, это 27,5 км труб. Ремонт проводится по согласованию с Министерством строительства РФ, профинансирован Минэкономразвития. На эти цели в этом году выделено 910 млн рублей с софинансированием из городского бюджета, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя чиновника.

По его словам, на данный момент уже выполнен ремонт более 3,6 км водопровода. По завершению работ, запланированных на 2021 год, потери воды будут снижены на 1,6 тыс. кубометров в сутки. В прошлом году в рамках программы удалось уменьшить потери на 500 кубометров в сутки.

Технология выполнения работ называется «санация методом разрушения». Она позволяет минимизировать земляные работы, ограничение движения транспорта, неудобства для пешеходов и абонентов.

Отключение абонентов проводится за все время работ два раза. Первый раз — когда смонтирован водовод, проведен химический и бактериологический анализ воды и проводится переключение, мы стараемся выполнять это в ночное время, чтобы минимизировать неудобства. Второй раз — когда полностью подготовлен участок, работы выполнены, также взят анализ воды, стараемся также выполнять это в ночное время, — говорит директор Водоканала Алексей Степакин.

На время выполнения работ на объектах устанавливаются временные трубопроводы – байпасы. Они дублируют схему основного водовода и позволяют не отключать водоснабжение надолго. Такие трубы сейчас можно увидеть на улице Ленина и проспекте Нахимова – там также идет ремонт.