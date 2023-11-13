В Севастополе намерены убрать все сухие деревья

Жители Севастополя за неделю с 7 по 12 ноября написали 1321 сообщение к органам власти, из них 924 в соцсетях и 397 — через платформу «Госуслуги. Решаем вместе». Наиболее острые вопросы рассмотрели на Заседании Правительства города под председательством губернатора Михаила Развожаева. По данным Центра управления регионом, из-за обрушившегося на Севастополь шторма больше всего вопросов касалось сферы ЖКХ и благоустройства.

Так, широкое обсуждение получила повреждённая штормом набережная на мысе Хрустальном и смытый с неё ларёк, который переплыл бухту и добрался до её противоположного берега на Радиогорке. По информации и.о. заместителя губернатора Евгения Горлова, ларёк остался на пляже от прежних арендаторов, специалисты уже достали его из воды и отвезли на хранение. Евгений Горлов добавил, что для ликвидации последствий шторма на мысе Хрустальном потребуется примерно неделя, в целом же ремонтные работы там планируют закончить до Нового года.

Севастопольцы обсуждали и проблему упавших из-за сильного ветра веток и целых деревьев. По данным департамента городского хозяйства, в ночь с 11 на 12 ноября упали три дерева, около 15 были повреждены, специалисты устраняют последствия. Глава города поручил ДГХ совместно с Севприроднадзором оперативно убрать в городе сухие ветки и деревья.

Огромное количество вопросов по поводу упавших сухих веток — что мешает провести работу и обрезать их по основным городским магистралям? По городу все ездят, видят, что не обрезаны сухие ветки, сухие деревья не убираются. Я сам по городу езжу — мне все они знакомы уже визуально. На проспекте Генерала Острякова много сухостоев — почему не убираете? Разбивайте город на кварталы, каждую неделю по одному участку пусть бригады убирают. До Нового года все сухие деревья должны быть убраны. Там, где это необходимо, предусматривайте компенсационное озеленение. Как раз сейчас подходящее время для высадки новых саженцев, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Также участники заседания рассмотрели обращение жителей дома на улице Военных строителей, которые сообщили, что уже более двух недель страдают от порыва канализационного коллектора. По данным Водоканала, канализационные трубы принадлежат квартирно-эксплуатационной части Минобороны. Евгений Горлов сообщил, что случай является проблемным, поскольку участнок, на котором построен дом, расположен на инфраструктурном объекте — это влечёт за собой дополнительные разбирательства. Губернатор поручил ему изучить вопрос, как город может помочь собственникам затопленного дома.

Также поступили вопросы от жителей домов № 157 по улице Хрусталева и № 19 по улице Ленина. Первые сообщили о некачественно проведенном капремонте, вторые — об обрушении балкона. В обоих случаях вопросами уже занимаются профильные специалисты.

Напомним, задать вопросы или написать о проблеме, связанной с деятельностью органов власти, можно на их официальных страницах в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» или телеграм, а также на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» — сервисом можно воспользоваться через виджет во ВКонтакте, приложение или сайт pos.gosuslugi.ru/landing/.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя