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В Севастополе намерены учредить награды заслуженным медсестрам города
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе намерены учредить награды заслуженным медсестрам города

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:35 12.05.2020

О намерении учредить награды заслуженным медицинским сестрам Севастополя сообщил врио Губернатора города Михаил Развожаев.

Сегодня мной принято решение и в ближайшее время с этой инициативой я обращусь в Законодательное Собрание – учредить особую награду города Севастополя. Возможно, это будет знак или медаль имени Даши Севастопольской, которая будет вручаться именно заслуженным медицинским сестрам Севастополя.  Критерии вручения этой награды мы еще обязательно определим, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

По словам врио Губернатора награды планируются вручать ежегодно в рамках празднования Дня медицинского работника 21 июня.

В Севастополе намерены учредить награды заслуженным медсестрам города

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