В Севастополе намерены учредить награды заслуженным медсестрам города

О намерении учредить награды заслуженным медицинским сестрам Севастополя сообщил врио Губернатора города Михаил Развожаев.

Сегодня мной принято решение и в ближайшее время с этой инициативой я обращусь в Законодательное Собрание – учредить особую награду города Севастополя. Возможно, это будет знак или медаль имени Даши Севастопольской, которая будет вручаться именно заслуженным медицинским сестрам Севастополя. Критерии вручения этой награды мы еще обязательно определим, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.