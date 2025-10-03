В Севастополе намерены в 11 раз увеличить число гостиниц при винодельнях

Число гостиниц и других средств размещения при винодельнях Севастополя, реализующих программы энотуризма, вырастет, согласно заявленным планам, в 11 раз в ближайшие несколько лет, сообщили ТАСС в правительстве региона.

Ранее эксперты рынка сообщали агентству, что количество гостиниц при винодельнях в РФ, согласно анонсированным проектам, может вырасти на 1,2-1,3 тыс. номеров или в 3,5 раза к 2030 году. При этом большинство гостиниц при винодельнях строятся в Краснодарском крае и на Крымском полуострове, что подтверждает растущий интерес к этим регионам как к центрам винного туризма.

Из материалов, предоставленных правительством Севастополя в ответ на запрос ТАСС, следует, что сейчас гостиницы существуют всего при двух хозяйствах, участвующих в проекте «Терруар Севастополь», куда входят винодельни и виноградники региона. Это агротуристический комплекс Api Balaklava на 20 бунгало и шатров-тентов, оборудованный также садом-огородом, рестораном и банным комплексом. И глэмпинг Le K2, где, кроме проживания, гостям предлагаются экскурсии с дегустацией вин одноименного хозяйства.

«В ближайшей перспективе появятся средства размещения еще у трех участников приоритетного проекта «Терруар Севастополь»: «Чоргун», «Репин О. В.», «Винодельческое хозяйство Акчурина». И в 17 винодельнях запланировано строительство гостиниц в проектах», — добавили в правительстве.

По ранее приведенным данным аналитиков, на август 2025 года средствами размещения оборудованы 24 винодельни, что составляет 18% рынка, а общий номерной фонд насчитывает 373 номера. Отели при винодельнях в РФ находятся в основном в южных регионах: 55% расположено в Краснодарском крае, 33% — в Республике Крым и Севастополе, 8% — в Ростовской и 4% — в Волгоградской областях.

О виноделии в Севастополе

Природные условия в Севастополе не подходят для выращивания товарной пшеницы и многих культур, традиционных для других регионов РФ. Основой сельского хозяйства здесь является виноградарство, причем большая часть урожая перерабатывается в вино. При этом власти и бизнес Севастополя также активно развивают энотуризм — экскурсии на виноградники и винодельни. Терруар Севастополя по своим характеристикам сравним с такими районами, как обладающие мировой известностью Бордо или Бургундия, что обеспечивает высокое качество и особые характеристики вин.

Приоритетный проект «Терруар Севастополь» реализуют в городе с 2018 года. Он предусматривает создание независимых винодельческих хозяйств, увеличение площади виноградников, обеспечение отрасли виноградарства и виноделия квалифицированными кадрами. Среди участников проекта как крупнейшие в регионе Инкерманский завод марочных вин и агрофирма «Золотая Балка», так и небольшие авторские винодельни, например, Domaine Lipko и «Винодельня Бельбек».

голоса Оцените материал

Просмотры: 7