В Севастополе намерены восстановить права обманутых дольщиков

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В этом году в Севастополе планируется восстановить права около 400 обманутых дольщиков. Для этого необходимо достроить семь проблемных многоквартирных домов – их застройщики признаны банкротами. Чтобы завершить строительство объектов и восстановить права граждан, Правительство Севастополя направило в федеральный Фонд развития территорий пакет документов. Решение наблюдательным советом фонда должно быть принято в ближайшее время. После выделения финансирования достаивать начнут дома по следующим адресам: – ЖСК Остряково – проспект Генерала Острякова, д. 244, I очередь строительства, ПК-1; – ЖСК Остряково – проспект Генерала Острякова, д. 244, I очередь строительства, ПК-2; – ЖСК Остряково – проспект Генерала Острякова, д. 244 I очередь строительства, ПК-3; – ул. Степаняна, д. 9-А, ПК-1; – ул. Степаняна, д. 9-А, ПК-2; – ЖСК «Жилком» – проспект Победы, д. 29-А, I очередь строительства; – проспект Победы, д. 29-А, II очередь строительства. Это первый опыт восстановления прав участников долевого строительства на объектах, возведение которых началось до вхождения Севастополя в состав РФ. Всего в едином реестре проблемных объектов города числится 11 домов – пострадавшими по ним признаны 590 человек. В целом по России в планах на 2022 год - восстановление в правах более 40 тыс. обманутых дольщиков. Об этом сообщил генеральный директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев. «Сегодня в Едином реестре проблемных объектов (ЕРПО) числится 2 521 дом. Пострадавшими по этим объектам признаны 129,4 тыс. человек. В этом году мы планируем восстановить права более 40 тыс. обманутых дольщиков», — отметил Константин Тимофеев. По его словам, наблюдательному совету фонда предстоит принять решение еще по 224 объектам с 12,3 тыс. дольщиков. «До октября-ноября решения по этим объектам будут приняты», — уточнил руководитель фонда. Ранее Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин заявил о том, что за прошлый год в стране восстановлены в правах около 42 тыс. обманутых дольщиков. «Прошлый год мы завершили хорошо, восстановили в правах около 42 000 дольщиков, на Набсоветах приняли решения по 536 объектам, это позволит восстановить в правах 31 000 человек. Работаем максимально оперативно, чтобы как можно быстрее решить проблему в стране», — написал вице-премьер в своем Instagram.
иллюстрация: pxhere.com

В Севастополе намерены восстановить права обманутых дольщиков

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:30 04.02.2022

В этом году в Севастополе планируется восстановить права около 400 обманутых дольщиков. Для этого необходимо достроить семь проблемных многоквартирных домов – их застройщики признаны банкротами.

Чтобы завершить строительство объектов и восстановить права граждан, Правительство Севастополя направило в федеральный Фонд развития территорий пакет документов. Решение наблюдательным советом фонда должно быть принято в ближайшее время, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

После выделения финансирования достраивать начнут дома по следующим адресам:

  • ЖСК Остряково – проспект Генерала Острякова, д. 244, I очередь строительства, ПК-1;
  • ЖСК Остряково – проспект Генерала Острякова, д. 244, I очередь строительства, ПК-2;
  • ЖСК Остряково – проспект Генерала Острякова, д. 244 I очередь строительства, ПК-3;
  • ул. Степаняна, д. 9-А, ПК-1;
  • ул. Степаняна, д. 9-А, ПК-2;
  • ЖСК «Жилком» – проспект Победы, д. 29-А, I очередь строительства;
  • проспект Победы, д. 29-А, II очередь строительства.

Это первый опыт восстановления прав участников долевого строительства на объектах, возведение которых началось до вхождения Севастополя в состав РФ. Всего в едином реестре проблемных объектов города числится 11 домов – пострадавшими по ним признаны 590 человек.

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В целом по России в планах на 2022 год — восстановление в правах более 40 тыс. обманутых дольщиков. Об этом сообщил генеральный директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев.

Сегодня в Едином реестре проблемных объектов (ЕРПО) числится 2 521 дом. Пострадавшими по этим объектам признаны 129,4 тыс. человек. В этом году мы планируем восстановить права более 40 тыс. обманутых дольщиков, — отмечает Константин Тимофеев.

По его словам, наблюдательному совету фонда предстоит принять решение еще по 224 объектам с 12,3 тыс. дольщиков. «До октября-ноября решения по этим объектам будут приняты», — уточнил руководитель фонда.

Ранее Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин заявил о том, что за прошлый год в стране восстановлены в правах около 42 тыс. обманутых дольщиков.

Прошлый год мы завершили хорошо, восстановили в правах около 42 000 дольщиков, на Набсоветах приняли решения по 536 объектам, это позволит восстановить в правах 31 000 человек. Работаем максимально оперативно, чтобы как можно быстрее решить проблему в стране, — написал вице-премьер в своем Instagram.


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