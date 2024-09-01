Ранее президент РФ Владимир Путин поручил провести научный анализ, касающийся обмеления Каспийского моря. Ученые, занимающиеся этим и смежными вопросами, уже отмечали, что этот процесс действительно имеет место быть и влияет не только на уровень воды, но и на многие аспекты экосистемы.

В рамках соглашения о стратегическом партнерстве, которое летом было подписано между ФИЦ ИнБЮМ, Дагестанским государственным университетом и Дагестанским научным центром РАН, с 10 сентября планируется проведение нашей совместной экспедиции для изучения реликтовых гидробионтов в Каспийском море. Ученые проведут отбор проб макрофитов [макроводорослей и морских трав], рыб и моллюсков, проанализируют пути их миграции и эволюции, — рассказали в пресс-службе учреждения.

По данным ФИЦ ИнБЮМ, в исследовании примут участие представители четырех научных подразделений, в том числе лаборатории фиторесурсов, отделов ихтиологии, паразитологии, радиационной и химической биологии.

Осколки древнего океана

Руководитель лаборатории фиторесурсов ИнБЮМ, кандидат биологических наук, заслуженный эколог РФ Наталия Мильчакова в разговоре с корреспондентом ТАСС пояснила, что Каспийское море представляет большой интерес не только для ученых института, но и для многих мировых научных центров. С одной стороны, по некоторым направлениям гидробиологических исследований оно недостаточно изучено. С другой, совсем недавно, по геологическим меркам, Каспийское, Средиземное, Черное, Азовское и Аральское моря были одним целым: они входили в состав океана Тетис, образовавшегося примерно 850 млн лет назад, а окончательно распавшегося только 5 млн лет назад, когда появился участок суши между последними «осколками» — Черным и Каспийским морями.

Учитывая это, мы намерены исследовать биологическое разнообразие морей, в том числе изучить Понто-Каспийские реликты — то есть те виды, которые развились из последних обитателей Тетиса и сейчас обитают в Азовском, Черном и Каспийском морях. Также стоит цель изучить виды, которые обитают только в Каспийском море, но не представлены в двух других, — пояснила Мильчакова.

Она пояснила, что среди морских гидробионтов, к понто-каспийским реликтам, обитающим в бассейне Средиземного моря, относятся морская трава под названием взморник Нольта, несколько видов бычков, рыба-игла, кефаль и другие морские организмы.

Современные методы генетических исследований позволяют нам выполнить сравнительный популяционный анализ, выявить внутрипопуляционную изменчивость и понять не только пути расселения, но и адаптации видов к условиям замкнутых и полузамкнутых морей. И в конечном итоге понять — имеем ли мы дело с одними и теми же видами в бассейне Средиземного моря? И, как следствие, выяснить: как развивались организмы в последние миллионы лет, после распада океана Тетис. И, конечно, у меня, как ученого и руководителя экспедиции, есть мечта — провести такие же работы в северной части Аральского моря, где обитают и произрастают некоторые виды, сходные для южных морей Евразии, а возможно имеют черты сходство и с дальневосточными видами, — говорит собеседница агентства.

Радионуклиды, паразиты и подводная «фабрика кислорода»

Мильчакова, которая руководит экспедицией, отметила, что перед специалистами стоят и другие цели. Прежде всего наладить сотрудничество с коллегами из дагестанских научных учреждений, которые будет участвовать в экспедиции, помогать с отбором проб и образцов, особенно представителей различных видов рыб.

На самом деле, перед экспедицией стоят не только фундаментальные научные задачи, но и прикладные. Например, изучение состояния прибрежных макрофитов, которые продуцируют кислород — это позволит оценить и чистоту моря, и жизнь других гидробионтов. Определение концентрации некоторых радиоизотопов в воде, донных отложениях и биоте важно, чтобы понимать не только уровень загрязненности вод, но и их влияние на морские организмы. Кратко мы могли бы суммировать: некоторые направления исследований, которые мы запланировали, будут выполнены впервые, в частности для понто-каспийских реликтов. Надеюсь также, что нам удастся получить новые паразитологические и токсикологические данные для видов рыб и понять, представляют ли они опасность для человека, — уточнила ученый.

источник: ТАСС